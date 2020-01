Pedro Sanchez a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Pedro Sanchez suite à l’obtention de la confiance du nouveau parlement en tant que président du gouvernement espagnol.

Dans ce message, le Souverain exprime à Sanchez ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de succès dans ses hautes fonctions au service des aspirations du peuple espagnol à davantage de progrès et de prospérité.

Le roi saisit cette occasion pour souligner l’attachement du Maroc à aller de l’avant dans le raffermissement de son partenariat stratégique constructif avec le Royaume d’Espagne, en consécration des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle, ainsi que du capital historique commun entre les deux peuples voisins.

Le Souverain fait également part de l’intérêt qu’il porte à la consolidation de la méthode de concertation et de coordination entre les deux pays sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, au service des deux peuples, tout en contribuant à la consécration de l’esprit de coopération et de solidarité.

Rappelons que le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, a prêté serment, ce mercredi, comme président du gouvernement devant le roi Felipe VI d’Espagne, au lendemain de l’approbation de son investiture par le Congrès des députés (Chambre basse du Parlement).

M.D. (avec MAP)