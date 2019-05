Parlement: une panne des caméras fait polémique

Les caméras de la grande salle de l’Hémicyle, où se déroulent les séances plénières, sont tombées en panne, mardi dernier, et la diffusion directe a été également interrompue. Incidents qui n’ont pas manqué de susciter la colère et l’indignation des députés.

Dans une déclaration à Le Site info, une source au sein de la Chambre des conseillers a évoqué une “défaillance du disque dur servant à faire fonctionner les caméras” qui avait provoqué la panne de celles-ci. La même source a également affirmé que le renouvellement du matériel audio-visuel a coûté plus que 16 millions de dirhams.

Pour rappel, cette panne subite de caméras, survenue mardi 2 mai, est la première du genre au sein de l’Hémicycle. La retransmission télévisuelle en direct a été interrompue, ce qui a provoqué l’ire des députés. Quant à Abdessamad Katyouh, très remonté, il a clamé qu’il n’est plus question de garder le silence et qu’il faut dénoncer les responsables. L’Istiqlalien, par ces propos accusateurs, fait une franche allusion à la transaction, “louche” pour d’aucuns, concernant les 16 millions de dirhams annuels pour l’acquisition du matériel audiovisuel. Ceci, pointe Kayouh, alors qu’aucun technicien n’était sur les lieux au moment de la panne pour y remédier dans les plus brefs délais.

Larbi Alaoui