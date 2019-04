Parlement: Maelainine (PJD) répond à Balafrej (FGD)

Amina Maelaine récuse fortement les accusations de Omar Balafrej, député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD).

Celui-ci s’insurge sur le fait que le Parlement obéit au doigt et à l’œil au parti islamiste, selon lui. De son côté, la députée PJDiste affirme que personne, sous l’Hélmicycle, ne fait obstacle aux propositions émanant de l’une ou de l’autre partie prenante.

Sur sa page officielle Facebook, Maelainine écrit en s’adressant à Balafrej: “Par principe, j’ai toujours vigoureusement défendu vos droits constitutionnels, et ceux de votre camarade Mustapha Chennaoui, en tant que députés n’appartenant à aucun groupe parlementaire”.

De même qu’elle a assuré avoir défendu la proposition des deux députés de la FGD, concernant les retraites des parlementaires, et réussi à la faire accepter parmi les autres propositions qui devaient être sujets des discussions. Ceci, rappelle-t-elle, alors que le dépôt de ladite proposition ne répondait pas aux conditions de présentation définies par la loi organique.

La pasionara islamiste ajoute que toutes les propositions de la Fédération de la gauche démocratique avaient été soumises au même parcours et au même sort que celles de la majorité et de l’opposition. Et de souligner que plusieurs propositions, sans exception partisane aucune, restent dans les tiroirs de diverses commissions en attente d’être discutées et promulguées.

Il s’agit là d’une crise de propositions “historique” au sein du Parlement marocain, explique Maelainine, et dont les causes sont si complexes à pointer et à analyser. Chose qui requiert beaucoup de patience et longue haleine, conclut-elle!

Larbi Alaoui