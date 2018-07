Parlement: le PJD refuse la suppression des pensions des députés

A part la Fédération de la gauche démocratique qui s’y oppose, il y a unanimité pour le maintien des pensions des “honorables élus de la Nation”!

Le PJD, l’Istiqlal, le PAM , ainsi que d’autres partis, ont opposé leur niet au projet de loi proposant l’annulation des retraites des députés. Ceci, malgré le déficit budgétaire que la caisse de retraite des parlementaire connaît et le recours du président de la Chambre des députés à l’Etat de la renflouer du montant de huit milliards de centimes.

Et c’est le parti islamiste qui, sous l’Hémicycle au sein de la commission des finances présidée par le PDJiste Abdellah Bouanou, mène une campagne pour le maintien des pensions, alors qu’il était pour sa suppression en janvier dernier. Ainsi, Driss El Azami El Idrissi, président du groupe parlementaire du parti de la Lampe, a défendu le maintien desdites pensions. Le ténor PJDiste a argué: “Nous avions accepté la réforme mais changé d’avis en apprenant que des anciens députés vivent des conditions sociales déplorables”(sic).

De son côté, l’Istiqlalien Noureddine Mediane, président du groupe parlementaire du parti de la Balance, a renchéri dans le même sens qu’El Azami en arguant que ce que perçoivent les parlementaires à la fin de leur mandant ne peut être considéré comme une retraite, mais plutôt comme un simple “acte de solidarité” (re sic).

En revanche, Omar Balafrej et Mustapha Chennaoui, tous deux appartenant à la Fédération de la gauche démocratique, n’ont pas changé d’un iota leur avis sur les pensions dont bénéficient les honorables élus de la Nation. Pour eux, il ne s’agit que d’une rente à laquelle il faut mettre fin et la liquider purement et simplement.

Devant cette appréhension contradictoire, et ne voulant point en assumer seul la responsabilité, le Parti de La Justice et du Développement a opté pour une porte de sortie. Cette pirouette politique consiste en la proposition de constituer une commission commune qui aura pour tâche de se pencher sur un projet de loi sur la réforme des pensions des parlementaires.

L.A