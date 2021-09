Parlement: le parti de Sajid et le MDS s’unissent

Le parti de l’Union Constitutionnelle (UC) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS) ont décidé de former un groupe parlementaire commun pour la 11ème législature.

Cette décision intervient dans le sillage du rapprochement et de la cohérence entre les deux formations politiques, en prévision des attentes de la prochaine étape afin de contribuer à l’amélioration de l’action parlementaire, et ce après l’annonce des résultats des législatives du 8 septembre 2021, expliquent les deux partis dans un communiqué conjoint.

Après concertation entre la direction des deux partis et leurs parlementaires, il a été décidé de hisser l’action parlementaire et d’assurer une présence politique distinguée lors de la prochaine législature, ajoute la même source.

Les deux partis ont convenu également de travailler en harmonie, entre toutes les composantes de ce groupe parlementaire UC-MDS, pour mener à bien ses fonctions constitutionnelles et parlementaires, conclut le communiqué.