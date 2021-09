PAM: une session extraordinaire du Conseil national en urgence

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a affirmé être disposé à servir l’intérêt général depuis toutes les positions, et qu’il n’a pas tracé de lignes rouges.

Les membres du bureau politique ont réitéré » les appels exprimés par le parti depuis le 4e congrès tenu en février 2020, qui consistent à abandonner les lignes rouges », tout en soulignant l’importance du respect du programme électoral du parti, de ses grandes orientations et de ses principes démocratiques modernistes », indique un communiqué du bureau politique du parti, publié au terme d’une réunion tenue vendredi, sous la présidence du secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi.

Les membres du Bureau politique ont appelé l’ensemble des élus du parti à assurer l’implication de toutes les forces politiques dans la gestion de la proximité, et à veiller à ce qu’aucune partie politique ne soit exclue de la gestion.

Le bureau politique du PAM a également décidé de tenir une session extraordinaire du Conseil national en urgence, dont le lieu, la date et la forme seront annoncés prochainement, en vue d’impliquer les membres du Conseil dans les derniers développements et la prise de décision concernant le positionnement du parti dans les choix politiques futurs.

Par ailleurs, les membres du Bureau politique ont tenu à féliciter le Rassemblement national des indépendants (RNI) d’avoir remporté la première place des élections du 8 septembre, tout en lui souhaitant plein succès dans la gestion de la prochaine étape.

Ils ont également félicité le président du RNI, M. Aziz Akhannouch, que SM le Roi Mohammed VI a nommé Chef de gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement.

Les membres du Bureau politique ont affirmé que ces élections ont » consacré l’image démocratique de notre pays, et traduit la ferme volonté de Sa Majesté le Roi de sauvegarder le choix démocratique dans notre pays, et de le placer parmi les grands pays démocratiques ».

Ils ont également fait part de leur grande estime à l’ensemble des citoyennes et citoyens, et à la population du Sahara marocain en particulier, qui ont largement participé à ce processus démocratique, envoyant ainsi un message au monde que la volonté commune du Roi et du peuple marocain a bien crée, le 8 septembre 2021, une nouvelle épopée démocratique, qui a surmonté toutes les circonstances difficiles et les défis économiques, sociaux et épidémiologiques.

DH