PAM: report de la réunion du Conseil national à cause du coronavirus

La réunion du Conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM), prévue ce samedi 7 mars, sera reportée jusqu’à nouvel ordre.

Dans une déclaration à Le Site Info, le secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi, a fait savoir que cette décision survient dans le cadre des recommandations de la commission mixte pour la surveillance épidémiologique, mise en place pour faire face au coronavirus. Celle-ci a en effet appelé à la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse.

Plus de 600 personnes venues des quatre coins du Royaume et de l’étranger -notamment la France et l’Italie où des centaines de cas ont été enregistrés-, allaient prendre part samedi au Conseil national du parti du tracteur.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, lundi soir, un premier cas du nouveau coronavirus confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, d’un Marocain en provenance d’Italie.

N.L.