PAM: Ouahbi appelle les jeunes à se mobiliser davantage

Le Parti authenticité et modernité (PAM) est soucieux de donner corps à son programme de réforme, en mettant notamment à profit toutes ses organismes institutionnels au service de la démocratie, a affirmé ce samedi à Salé le secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi.

S’exprimant lors de la 26ème session du Conseil national du PAM, Ouahbi s’est félicité du bilan positif obtenu sur les plans législatif et de contrôle de l’action législative par les groupes parlementaires du parti aux deux Chambres du Parlement.

La direction du parti est déterminée à consolider l’édifice des organisations parallèles du parti, notamment l’organisation féminine, a-t-il souligné, appelant dans ce sens la jeunesse du PAM à s’inscrire dans la dynamique de renouvellement des structures partisanes ainsi que dans les préparatifs en vue d’établir un cadre jeunesse, susceptible de servir de levier de développement de cette formation politique.

Par ailleurs, le secrétaire général du PAM a abordé le contexte national et international caractérisé par un certain nombre de défis, en premier lieu les répercussions de la crise Covid-19 sur l’économie nationale, tout en mettant en exergue les mesures mises en œuvre en vue d’en atténuer les effets.

« L’économie nationale est confrontée à des défis sans précédent qui exigent plus de sacrifices et plus de créativité dans les solutions et alternatives » a-t-il soutenu.

La présidente du Conseil national du PAM, Fatima-Zahra Mansouri, a affirmé, dans une allocution à distance, que cette réunion, la première après le congrès national, offre l’opportunité de discuter des questions organisationnelles et de la performance politique du parti en toute transparence, plus particulièrement le bilan des réalisations e les propositions à mettre en œuvre dans la période à venir.

Le parti, a-t-elle dit, est appelé à travailler avec harmonie au sein de la coalition gouvernementale, compte tenu de sa forte présence dans des départements importants ». Le gouvernement continue, selon elle, de mettre en œuvre son programme et les objectifs des grands chantiers ouverts dans une conjoncture pleine de défis.

L’ordre du jour de la réunion comprenait des exposés présentés par la commission des politiques publiques, et la commission de l’égalité et l’égalité des chance, en plus du parachèvement de la restructuration de la commission de transparence et de contrôle financier et de la commission en charge de l’arbitrage et de l’éthique.