PAM: Me Ouahbi ne cache pas son optimisme (VIDEO)

Le nouveau patron du parti du Tracteur se montre très optimiste quant à l’avenir politique du PAM. Me Abdellatif Ouahbi,le successeur de Hakim Benchamach, a affirmé que les militants sont capables de mener le parti à bon port et sur de bonnes et nouvelles bases. Comme ils l’ont déjà démontré en contribuant à la réussite du 4ème Congrès national du PAM, pendant les trois jours de sa tenue, a-t-il tenu à préciser, dimanche 9 février courant.

Dans une déclaration à la presse, le nouveau secrétaire général élu du Parti authenticité et Modernité a également chanté victoire en clamant:”Nous vaincrons car il existe un véritable sentiment de responsabilité chez tous!”.

A rappeler que Me Ouahbi a été élu SG du parti du Tracteur, dimanche 9 février 2020, à El Jadida. Et ce, après être resté seul en lice pour briguer le poste, au lieu et place de Benchamach, suite au désistement des autres candidats.

Me Abdellatif Ouahbi,avocat au Barreau de Rabat et député PAMiste, est connu par son dynamisme et son action au sein de l’Hémicycle. Il est considéré, à juste titre, comme l’un des ténors importants du PAM. Et ses interventions, pendant des années, en tant que député à la Première Chambre du Parlement, ont toujours fait très bonne impression.

Larbi Alaoui (avec Youssef Chalabi)