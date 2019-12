PAM: le temps de la réconciliation générale a sonné

Le Bureau politique du Parti Authenticité et Modernité a pris la décision d’ouvrir une page blanche et de balayer d’un revers de main les différends et autres dissensions au sein des composantes du parti.

Le Tracteur pourra donc redémarrer de plus belle, sans moteur poussif! Cette décision de réconciliation PAMiste générale a pour objectif de remettre le parti sur de bons rails. Et ce, en vue d’une sérieuse mobilisation susceptible de garder au parti sa place au sein du paysage politique national.

La réunion du mercredi 26 décembre courant, au siège du parti à Rabat, en présence de tous les membres du Bureau politique, a été consacrée à débattre de la situation interne du PAM, en marge des attentes et des défis qu’il se doit de relever.

A signaler que ce sont le secrétaire général du parti du Tracteur et Fatima-Zahra Mansouri, présidente du Conseil national, qui ont sollicité la tenue de ladite réunion du Bureau politique. Ce qui est de bon augure et signifie que Hakim Benchamach a entamé l’opération de réconciliation-séduction avec le courant de “L’Appel de l’avenir”. Courant auquel font partie, entre autres PAMistes, Fatima-Zahra Mansouri, Ahmed Akhchichine, ainsi que Samir Goudar.

Le Bureau politique a également décidé, dans le cadre de cette réconciliation générale, la réunion du Comité préparatoire du 4ème Congrès du PAM, présidé par Samir Goudar, le 4 janvier prochain. Et ce, afin de fixer, dans les plus brefs délais, la date de l’organisation du Congrès, ainsi que les préparatifs inhérents à telle manifestation, du point de vue organisationnel et logistique, essentiellement.

Larbi Alaoui