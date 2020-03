PAM: le report annoncé n’est pas du goût de tout le monde

La présidente du Conseil national du parti du Tracteur a annoncé le report de la réunion, initialement prévue ce samedi 7 mars, à Rabat. Et ce, a expliqué Fatima-Zahra Mansoui, afin “de protéger les membres du parti, ainsi que les citoyens, contre le coronavirus” (sic).

Cette décision n’a pas été du goût de certains PAMistes et a suscité leur colère. Et Abdelouahad Ziat, membre du Parti Authenticité et Modernité, a déclaré que ce report impromptu de la réunion du Conseil national retardera le constitution prévue du Bureau politique. Ce qui laissera le PAM dans une situation de gel, sans positions politiques de ses instances.

Dans une publication, via son compte sur les réseaux sociaux, Abdelouhad Ziat souligne également que ledit report constitue une fuite en avant et une peur des responsabilités, plutôt qu’une crainte de contamination par le coronavirus.

Larbi Alaoui