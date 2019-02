PAM: le Mouvement pour tous les démocrates refait surface

La matrice du PAM, appelée “Mouvement pour tous les démocrates” (MTD), revient sur le devant de la scène politique après une assez longue éclipse. Ce retour coïncide avec l’annonce du parti du Tracteur de la tenue du colloque national, prévu le samedi 16 février.

Dans un communiqué du PAM, dont le Site info détient une copie, l’on apprend que le colloque est intitulé “Le Mouvement entre les ambitions de la création et la réalité du bilan en accord avec le modèle politique”. Il aura lieu au Centre d’accueil et de conférences (CAC) du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, sis à Hay Riad, à Rabat.

Tous les ténors du parti du Tracteur, ainsi que des membres fondateurs du Mouvement pour tous les démocrates devront y participer. Parmi ces derniers, citons Ahmed Akhchichane, Hassan Benaddi, Salah Elouadie,Bachir Znagui et Samir Aboulkacem. D’autres invités répondront présents pour discuter du modèle politique du Maroc de demain et pour évaluer l’expérience du PAM.

L.A. et Y.H