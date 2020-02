PAM: le favori de Fatima-Zahra Mansouri pour succéder à Benchamach

Le 4ème Congrès national du parti de Tracteur aura lieu cette fin de semaine, du 7 au 9 février courant. Il aura à renouveler les instances dirigeantes PAMistes, dont le secrétaire général qui aura à succéder à Hakim Benchamach.

Et Fatima-Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du PAM, avait auparavant déclaré ne pas avoir l’intention de se présenter. Mais néanmoins, elle a fait déjà son choix parmi les cinq candidats du parti en lice pour briguer le poste.

Son favori est Me Abdellatif Ouahbi, a-t-elle tenu à souligner, tout en précisant, via les réseaux sociaux, que “le parti a besoin d’hommes de sa trempe”.

Et d’ajouter que Abdellatif Ouahbi est “capable de prendre les rênes du parti grâce à son aplomb et à ses compétences dont nous avons grand besoin”. De même qu’il “a ouvert une nouvelle page en 2020 qui déplaira sans doute à d’aucuns,encore programmés sur des réactions futiles” a également martelé la présidente du Conseil national du PAM.

Fatima-Zahra Mansouri enfonce encore le clou en précisant que son choix est de barrer le chemin à ces empêcheurs de tourner en rond.Quant aux préparatifs du 4ème Congrès national, ils se passent dans les conditions les meilleures et le travail accompli par la Commission préparatoire a été empreint d’un esprit démocratique réussi, selon ses dires.

Larbi Alaoui