PAM: Khalid Achibane descend du Tracteur

Khalid Achibane, ex-membre du Conseil national du Partit Authenticité et Modernité et membre de son Bureau fédéral, a annoncé samedi dernier être descendu du Tracteur. Et ce, après y avoir milité pendant douze années.

Dans une déclaration à Le Site info, le désormais ex-PAMiste a révélé que sa démission du parti a été motivée pour des raisons aussi bien personnelles que professionnelles, qu’ils avait auparavant mentionnées dans une publication de sa page officielle Facebook.

L’idée de cette décision date depuis les dernières échéances électorales et le triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre 2021, a précisé Khalid Achibane qui dit avoir attendu le déroulement des élections de crainte que l’on puisse le soupçonner de « transhumance » politique. « Ma démission du PAM n’était pas chose aisée, mais la vie nous pousse parfois à faire des choix, contre notre gré », a avoué notre interlocuteur.

A noter que dans le post précité, via Facebook, où il a annoncé sa démission et les raisons l’ayant incité à faire ce pas, Khalid Achibane a tenu a adresser ses remerciements à tous les amis avec qui il a partagé plusieurs expériences, bonnes ou mauvaises. « Je présence mes excuses à toute personne à qui j’aurais pu causer du tort sans le vouloir dans le cadre de l’émulation partisane, pendant toute cette période », a-t-il poursuivi.

« J’aurais bien voulu continuer l’aventure, mais les circonstances ont été plus fortes et plus tenaces. Pendant tout ce temps au sein du parti, j’ai été sincère dans mes actes et ma seule motivation a toujours été d’être au service de ce pays et fidèle au projet auquel je croyais et qui était prioritaire. Même parfois aux dépens de ma famille et de mon parcours académique et professionnel, ainsi que ma tranquillité d’esprit. Je souhaite plein succès à tous…! », a également écrit Khalid Achibane.

Larbi Alaoui