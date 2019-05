PAM: Fatima-Zahra Mansouri craint “l’implosion” du parti

La présidente du Conseil national du PAM craint que la situation actuelle de conflits internes, de règlements de comptes personnels et de décisions unilatérales contestées risque d’aboutir à l’implosion du parti.

Dans un communiqué, Fatima-Zahra Mansouri a estimé que le PAM avait réussi à se faire une place prépondérante dans l’échiquier politique national, en tant que force alternative et électorale. Son projet était ambitieux et en conformité avec le désir de renouveau de l’action politique dans le pays, rappelle-t-elle.

Les erreurs organisationnelles successives, la course vers le leadership, sans compétences dans certains cas, l’absence de prise de conscience d’une appartenance partisane commune, sont parmi les causes citées par la présidente du Conseil national du PAM. Lesquelles causes, selon elle, ont fini par embourber le parti, ces derniers temps, dans une série regrettable et indigne d’erreurs et d’incartades.

Mansouri pointe également le fait de passer outre les règlements et les instances dirigeantes du parti. De même qu’elle s’insurge contre “le gel arbitraire des activités de membres fondateurs, de dirigeants et de militants du parti”, ou encore “l’abus de pouvoir pour prendre des décisions qui ne satisferont que certaines relations privées au sein du parti, loin de l’intérêt général du PAM”.

La femme politique regrette aussi l’absence de confrontation d’idées et “le recours à la calomnie et à la diffamation”.

Et de conclure que le PAM peut retrouver son lustre d’antan si “nous adoptons tous la sagesse, en s’éloignant des petits calculs purement personnels”. “Je suis avec toutes les initiatives sérieuses émanant des fondateurs, de la jeunesse et de l’ensemble de nos compétences, pour sauver le parti”, a-t-elle martelé.