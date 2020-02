PAM: ce qu’a dit Abdelilah Benkirane après l’élection de Me Ouahbi

Abdellatif Ouahbi, candidat unique, a été élu, dimanche, nouveau secrétaire général du Parti Authenticité et Modernité (PAM), au terme du quatrième congrès national de cette formation politique, tenu à El Jadida.

Contacté par Le Site info, l’ancien chef de gouvernement Abdelilah Benkirane a confié avoir appelé au téléphone Abdellatif Ouahbi directement après son élection. «Je l’ai contacté pour le féliciter», a révélé l’ex-secrétaire général du PJD.

Benkirane a refusé, toutefois, de dévoiler les détails de leur conversation.

Avocat au barreau de Rabat, Me Ouahbi est l’un des dirigeants les plus en vue du Parti Authenticité et Modernité au cours des dernières années, se distinguant par son activisme sous la coupole et sur la scène médiatique.

Dans sa première réaction, Abdellatif Ouahbi s’est dit conscient du “grand défi qui l’attend” et salué le travail accompli par son prédécesseur à la tête de la deuxième force parlementaire du pays. Le nouveau secrétaire général a appelé “l’ensemble des partis à se mettre au service de la Nation et du peuple”, déclarant “tendre la main à tous les acteurs politiques” à cette fin.

N.M.