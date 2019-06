PAM: Benchamach passe à l’offensive

Fini l’appel au calme et les tentatives de refaire démarrer le moteur poussif et époumoné du Tracteur sur des bases saines et transparentes!

Le secrétaire du Parti Authenticité et Modernité passe à l’offensive pour contrecarrer les velléités de ses détracteurs constituant ce qu’on appelle “le courant de l’avenir”.

Ainsi, dans une lettre ouverte adressée aux PAMistes, Hakim Benchamach tire la sonnette d’alarme concernant certains “riches bornés” qui constituent, à ses yeux, “une alliance d’intérêts”.

Expliquant ainsi sa propre lecture de la crise où patauge son parti, le SG du PAM assure qu’il a des preuves, dont il fera état au moment opportun, pointant “la pieuvre dont les tentacules sont de plus en plus identifiées”. Métaphore animalière du SG du parti du Tracteur pour désigner des “milliardaires du parti aux intérêts communs”, s’activant à Tanger et régions, selon ses dires.

Quant à la “guerre” que ses détracteurs mènent contre lui, elle réside dans des calculs politiciens concernant les prochaines échéances électorales pour mettre en échec son éventuel troisième mandat et élire un nouveau SG “qui sera aux ordres”, assure Hakim Benchamach.

Larbi Alaoui