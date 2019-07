PAM: Benchamach a fait une demande à Laftit

Le secrétaire général du parti du Tracteur a adressé une correspondance à Abdelouafi Laftif, ministre de l’Intérieur où il demande le limogeage d’un président PAMiste d’une commune.

Le responsable communal, dont Hakim Benchamach veut la tête, est celui de la commune Oulad Yahya Lagrayer, province de Zagora. Il est accusé par le SG du Parti Authenticité et Modernité (PAM) de manquement à l’éthique et à la déontologie inhérentes aux intérêts de la commune dont il a la charge.

Benchamach a ainsi demandé au ministre de l’Intérieur d’appliquer l’article 64 du règlement régissant les lois organiques relatives aux collectivités territoriales. Et ce, à l’encontre de Ali Nhakmi à qui on reproche d’avoir refusé de débarquer la PAMiste Hind Kinana et d’avoir refusé la demande de la démettre de sa fonction de conseillère au sein de la commune Oulad Yahya Lagrayer.

L.A.