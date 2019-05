PAM: Akhchichine déboulonné par Benchamach

Rien ne va plus au sein du parti du Tracteur, dont le moteur devient chaque jour plus poussif et plus époumoné! La dernière escarmouche en date vient du débarquement d’Ahmed Akhchichine du Bureau politique du PAM.

Hakim Benchamach explique sa décision “vu le manque d’engagement” d’Akhchichine, concernant “les accords conclus” et entérinés par le BP, le Bureau fédéral et le secrétariat général du parti.

Le secrétaire général du PAM reproche au membre du BP d’avoir failli à la mission qui lui incombait et qui consistait à la révision et à l’amélioration de la conception de la feuille de route du parti, telle que préconisée par Benchamach.

De même que ce dernier a évoqué les tentatives d’Akhchichine “d’alimenter les sources de tension” au sein du parti et pointé sa “participation effective” dans la rébellion contre la légitimité démocratique, ainsi qu’à l’encontre “des constances organisationnelles” inhérentes à toute instance politique qui se respecte. Comme cela s’était avéré, continue le SG du PAM, lors de la réunion du 18 mai courant pour l’élection du président de la Commission préparatoire du 4ème Congrès national.

C’est dire que ces accusations et ce limogeage n’ont pas manqué de provoquer une véritable tempête au sein du parti, augurant d’une scission annoncée de ce dernier, craignent certains dirigeants, militants et sympathisants.

Larbi Alaoui