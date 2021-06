Ouahbi: « Si nous n’arrivons pas premiers, je ne serai pas ministre »

Le secrétaire général du parti du Tracteur déclare que si le PAM parvient à obtenir la première position, lors des prochaines élections électorales 2021, « la décision de désigner le chef du gouvernement reste entre les mains du roi Mohammed VI ». Dans le cas contraire, « si nous n’obtenons pas la première place à l’issue des élections législatives, je ne serai pas ministrable », a précisé Me Abdellatif Ouahbi.

Lors d’un forum ayant réuni les partis de l’opposition, le Parti du progrès du socialime (PPS), le Parti Authencité et Modernité (PAM) et le parti de l’Istiqlal (PI), lundi 7 juin, le patron du Tracteur assuré qu’il a foi que le secrétaire général d’un parti se doit de rester à son poste, par respect aux institutions.

« Cela me concerne personnellement et ne comporte ni dédain, ni déconvenue pour quiconque », a souligné Me Ouahbi.

L.A.