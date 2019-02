Où en est le modèle de développement prôné par le roi?

Saâeddine El Othmani subit de plus en plus de pression de la part de la majorité gouvernementale à cause du retard que connaît l’adoption du nouveau modèle de développement pour le Maroc. Le gel de ce dernier s’explique par les divergences d’opinion concernant la vision proposée par le chef de gouvernement, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi 15 février.

Résultat des courses, une réunion prochaine des composantes de la majorité aura pour objectif de trancher sur les moyens idoines de concrétiser le nouveau modèle de développement pour le Royaume. Ceci, au cas où El Othmani s’obstinerait à imposer sa propre vision à propos dudit projet d’envergure.

Ainsi, quatre partis politiques de la majorité gouvernementale, par le voix des ministres en faisant partie, ont manifesté leur opposition à la vision première du chef de gouvernement, ajoute le journal. Ce qui met celui-ci dans un embarras certain avec le Palais du fait du non respect de l’Exécutif du timing ordonné par le roi Mohammed VI afin de remédier à l’insuffisance du modèle développement actuel du pays.

En octobre 2018, le roi Mohammed VI avait confié à une commission ad-hoc la responsabilité de collecter, d’agencer et de structurer les contributions relatives au nouveau modèle de développement national et d’en élaborer les conclusions. Il avait accordé un délais de 3 mois au chef de gouvernement pour la présentation de ces conclusions. Délais qui a ensuite été prolongé.

Le roi avait appelé à une “réévaluation du modèle de développement national et à l’élaboration d’une nouvelle approche, centrée sur la satisfaction des besoins des citoyens, apte à réduire les disparités et les inégalités existantes, à instaurer la justice sociale et territoriale, à suivre, en les intégrant, les évolutions de l’environnement national et international”.

L.A.