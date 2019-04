RNI: Opération com’ d’Akhannouch dans les environs d’Essaouira

Les leaders du Rassemblement National des Indépendants (RNI) ont tenu, samedi, une rencontre de communication et d’échange avec la population de la commune d’Imintlit (75 Km d’Essaouira).

Tenue en présence de Aziz Akhannouch, président du RNI ainsi que des membres du bureau politique du parti, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie de proximité adoptée par cette formation politique pour être à l’écoute des citoyens et prendre connaissance de leurs problèmes, leurs préoccupations majeures et de leurs attentes.

Dans une allocution de circonstance, Akhannouch a dit toute sa joie d’être aux côtés des citoyens de cette partie du territoire national, le temps d’échanger avec eux, de connaître leurs problèmes, et d’examiner les solutions adéquates à apporter, réitérant son engagement à persévérer sur cette voie pour bâtir le RNI sur des bases solides.

”Nous sommes conscients des problèmes vécus au niveau de cette région, ceux liés notamment au déficit en matière de pistes, la déperdition scolaire, et la raréfaction des ressources”, a-t-il déploré, réitérant son engagement à oeuvrer pour y trouver des solutions.

Au sujet de l’éducation, il a souligné l’importance pour les élèves du monde rural d’apprendre aux côtés de l’arabe et de l’amazigh, les autres langues étrangères, notamment en ce qui concerne l’apprentissage des matières techniques et scientifiques, notant que les langues étrangères sont indispensables pour une formation solide et en adéquation avec le marché de l’emploi.

Mohamed Aujjar, membre du bureau politique du RNI, a exprimé sa joie d’être parmi les habitants de la zone de Haha, connue par son patriotisme et son militantisme, rappelant que les membres du bureau politique du RNI ont fait le déplacement à la province d’Essaouira pour s’enquérir de la situation des citoyens et citoyennes.

Et de poursuivre que cette province jouit d’un intérêt particulier de la part du roi Mohammed VI, relevant que depuis l’accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, le Souverain a lancé une série de réformes en profondeur dans l’ensemble des secteurs, notamment le Plan Maroc Vert qui a réussi à changer la physionomie de l’agriculture au Maroc.

“A travers les visites que nous avons effectué dans nombre de coopératives, nous avons constaté de visu comment cette feuille de route est arrivée jusqu’au Maroc profond”, a-t-il dit, notant que l’objectif de ce déplacement est de démontrer et réitérer la mobilisation du RNI en misant sur tous les moyens et les ressources en vue de mettre en exécution toutes les grandes réformes historiques entreprises par le Roi Mohammed VI.

”Le RNI est un parti politique qui compte parmi ses rangs des hommes et des femmes qui ont comme ultime objectif le bien de ce pays, et d’accompagner le Souverain pour garantir le progrès et le développement de toutes les régions du Royaume”, s’est félicité Aujjar.

”Cette visite illustre clairement la volonté de la présidence du parti d’être avec vous, de mettre la main dans la main pour relever ensemble tous les défis qui s’imposent”, a-t-il poursuivi, déplorant le fait que cette région fait face à plusieurs problèmes (précarité, déperdition scolaire, déficit en matière d’infrastructures et équipements).

Après avoir rappelé que le RNI place la santé, l’enseignement et l’amélioration des conditions de vie des couches sociales vulnérables au coeur des ses priorités, il a indiqué que le Maroc a besoin d’hommes dévoués qui portent et mettent en application ces réformes en application de la volonté du Souverain qui ne cesse d’entourer de Sa Haute Sollicitude les populations des zones rurales.

Rachid Talbi El Alami, membre du bureau politique, a fait part également de la joie des membres du bureau politique du RNI d’être à Essaouira, réitérant l’engagement de cette formation politique à accompagner tous les efforts entrepris en faveur du progrès et de la prospérité du Royaume.

S.L. (avec MAP)