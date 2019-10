Omar Balafrej: la FGD qualifie ses positions de “courageuses”

Omar Balafrej fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Le député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), qui a appelé à l’abrogation de certains articles du Code pénal marocain relatifs aux libertés individuelles, s’est attiré les foudres des plus rétrogrades.

Mais c’était sans compter sur les forces vives progressistes de notre pays, qui ont exprimé toute leur solidarité envers lui. Associations de défense des droits humains, acteurs de la société civile et citoyens lambdas, tous ont salué le “courage” de l’homme politique.

La formation politique, dont est issu Balafrej, n’a pas manqué, à son tour, d’apporter son soutien à son représentant au Parlement. Dans un communiqué parvenu à Le Site Info, le secrétariat général de la FGD déclare suivre “avec préoccupation” la campagne de diffamation menée par des “obscurantistes” à l’encontre Omar Balafrej.

Et de qualifier les positions de son député concernant les libertés individuelles de “courageuses”, car “elles visent à défendre les libertés et les droits légitimes des citoyennes et citoyens”.

Par ailleurs, la FGD appelle l’ensemble de ses militants à “faire face à toute tentative ciblant ses cadres et ses organisations locales ou nationales”.

Rappelons que Omar Balafrej a proposé à la suppression de certains articles du Code pénal, notamment ceux relatifs aux relations hors-mariage, à la criminalisation de l’homosexualité et aux relations adultérines.

