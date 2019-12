Omar Balafrej demande à El Othmani d’instaurer un nouveau jour férié

Le député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) vient d’adresser une question écrite à Saâeddine El Othmani, datée du 17 décembre courant. Omar Balabrej y demande au chef de gouvernement “d’instaurer un jour férié et chômé national concernant la célébration du Nouvel an amazigh”.

Dans sa question écrite, dont Le Site info détient copie, le député de la FGD rappelle à El Othmani que “le tamazight est la deuxième langue officielle du Maroc, selon les dispositions de la Constitution 2011”.

Omar Balafrej rappelle également au chef de gouvernement que “l’adoption du projet de loi 26.16 définit le processus de la mise en oeuvre du caractère officiel de l’amazigh. Ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique”.

Et de conclure : “Ne croyez-vous donc pas que le temps est venu de faire du Nouvel an amazigh un jour de congé férié et chômé à l’échelle nationale?”.

Pour rappel, le Nouvel an amazigh (appelé “Yannayer”) est célébré chaque 13 janvier de l’année grégorienne. Il correspondra, en 2020, à l’année amazighe 2970.

L.A.