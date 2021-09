Officiel. L’USFP ne participera pas au gouvernement Akhannouch

L’Union socialiste des Forces populaires (USFP) a décidé de ne point faire partie de l’Exécutif dirigé par Aziz Akhannouch, préférant plutôt se positionner dans l’opposition.

Cette décision a été prise ce mardi 21 septembre, lors de la réunion urgente du Conseil national du parti de la Rose. Pour rappel, celui-ci a obtenu la quatrième place après l’annonce des résultats du triple scrutin législatif, régional et communal du mercredi 8 septembre courant.

Le même Conseil national USFPiste avait auparavant délégué à la direction du parti la gestion de l’étape prochaine d’après les élections 2021. Entre autres, le positionnement du parti au sein de la nouvelle carte politique du pays, la vision qui devrait être la sienne dans l’avenir et ce, en symbiose avec son programme électoral portant le slogan: « Le Maroc d’abord, une nouvelle alternance à vocation sociale-démocrate ».

Cependant, dans un communiqué du Parlement de l’USFP, le Conseil national s’était dit favorable à la participation au prochain gouvernement « si le parti reçoit une offre convenable et en phase avec l’ambition de former un cabinet solidaire, homogène et fort ».

De même que ledit communiqué avait précisé, afin de cautionner la probable participation au gouvernement Akhannouch: « En faisant part d’une ambition légitime de faire partie du prochain gouvernement (le Conseil national) affirme respecter les choix du chef de gouvernement désigné, chargé de le former ».

De surcroît, il y est exprimé « la disposition de l’USFP à servir la Patrie de n’importe quelle position lui permettant la nouvelle étape ».

