Nouvelle responsabilité pour Habib El Malki

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a été élu président de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), lors de la 14ème Conférence de l’Union qui s’est tenue à Rabat du 11 au 14 mars.

“L’élection de M. El Malki dénote de la confiance et la place dont jouit le Royaume dans le monde arabo-musulman et au niveau international, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, indique un communiqué de la Chambre, soulignant que de par ses réformes institutionnelles, politiques et sociales, le Royaume occupe une place de choix aux niveaux régional, continental et international.

La 14ème session de la conférence, tenue sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI a été marquée par un débat sérieux sur un certain nombre de questions d’ordre politique, économique, social et culturel, relatives au monde musulman, avec un focus sur la question palestinienne et de la centralité de cette juste cause pour les peuples musulmans.

Les délégations ayant pris part aux travaux de cette conférence ont salué le rôle et les initiatives du Souverain, Président du Comité Al-Qods, ainsi que ses efforts déployés en vue de préserver le statut juridique de la Ville sainte, son caractère civilisationnel et ses monuments spirituels et soutenir la résistance de ses habitants.

La conférence a été couronnée par l’adoption à l’unanimité de l’”Appel de Rabat”, reflétant l’esprit de compromis ayant marqué ses travaux, souligne la même source, ajoutant que l’Appel de Rabat constitue une feuille de route que la présidence marocaine de l’Union œuvrera pour mettre en œuvre, notamment en intensifiant les réunions des comités et organes de l’Union, en multipliant les contacts et en encourageant le dialogue avec les organisations parlementaires multilatérales.

Ont pris part à cette session 473 représentants des parlements des États membres de 40 pays, dont 17 présidents de parlements nationaux ainsi que des représentants de 14 organisations internationales, conclut-on de même source.

S.L. (avec MAP)