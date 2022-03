Nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara: retour de l’ambassadrice du Maroc à Madrid

L’ambassadrice du Royaume en Espagne, Karima Benyaich, a repris ses fonctions à Madrid après une longue période de tensions diplomatiques entre les deux pays voisins. Et ce, presque une année après avoir été rappelée à Rabat pour consultation.

A son arrivée à Madrid, dimanche 20 mars courant, l’ambassadrice du Maroc en Espagne a déclaré à l’agence de presse EFE que le Maroc apprécie à sa juste valeur la nouvelle position de l’Espagne concernant le Sahara marocain, tout en soulignant que « les crises n’arrivent qu’entre les membres d’une famille ». Karima Benyaich a également tenu à préciser: « C’est un plaisir de revenir travailler à Madrid et de renforcer les relations entre l’Espagne et le Maroc, comme nos deux pays l’ont déterminé »;

Pour rappel, le retour de l’ambassadrice du Royaume à son poste à Madrid survient après l’annonce par l’Espagne, vendredi dernier, de son approbation du plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme elle le juge comme « la base la plus sérieuse et la plus crédible », pour parvenir à une solution permanente au conflit du Sahara marocain.

L.A.