Nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara marocain: ce qu’a dit Albares au Sénat

En soutenant l’initiative marocaine d’autonomie comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara marocain, l’Espagne veut contribuer à résoudre cette question qui n’a que trop duré, a affirmé, ce mardi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.

L’objectif qui présidé à cette décision est de « contribuer à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 46 ans », a relevé Albares au Sénat espagnol, assurant que l’Espagne a emboîté le pas à d’autres puissances mondiales ayant soutenu l’approche marocaine.

La position de l’Espagne est « très similaire à celle adoptée par la France et l’Allemagne, à savoir que le plan d’autonomie marocain est la base la plus réaliste », a insisté le chef de la diplomatie espagnole.

« Je ne vois pas que quiconque pense que la position de ces deux pays se situe en dehors de la légalité internationale », a fait observer Albares, précisant que la position exprimée par le gouvernement espagnol est conforme à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de Sécurité, y compris la dernière résolution 2602.

Elle s’inscrit également dans le cadre du soutien de la mission de l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, a-t-il encore ajouté.

Par ailleurs, Albares a mis l’accent sur l’importance des relations avec le Maroc, assurant que « la relation avec notre voisin du Sud est fondamentale en termes de gestion des flux migratoires, de sécurité et de lutte contre le terrorisme ».