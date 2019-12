Noureddine Ayouch critique les “sorties” de Benkirane (VIDEO)

Noureddine Ayouch n’est pas tendre du tout avec l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste. Au contraire, son appréciation sur l’homme est des plus virulentes. Et le publicitaire et acteur de la société civile n’a pas manqué de s’insurger vivement contre les sorties, en public ou sur les réseaux sociaux, du verbeux Abdelilah Benkirane.

Ainsi, dans une interview accordée au site “Febrayer”, Ayouch estime que les déclarations à tout vent de Benkirane ne servent ni l’intérêt et la volonté de son parti politique, ni ceux des Marocains;

“Benkirane a eu sa retraite et il se doit maintenant de respecter son parti et les autres partis politiques. Il doit également respecter les Marocains et cesser de nous imposer ses opinions et nous dicter ce que nous devons faire ou pas”, a déclaré Ayouch à la même source.

Et d’ajouter que Benkirane s’évertue à faire de” la politique politicienne”. Celle-ci “n’est nullement démocratique et n’est utile ni à son parti, ni au Maroc”, a martelé Noureddine Ayouch, en pointant sévèrement l’ex-chef de gouvernement.

