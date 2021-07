Nizar Baraka (PI) commente l’éventualité que Chabat puisse rejoindre les rangs du MP

Comme Le Site info l’avait précédemment annoncé, des proches de l’ancien patron du parti de la Balance et ex-maire de Fès, ont fait courir le bruit que celui-ci allait rejoindre les rangs du Mouvement populaire et présenter sa candidature, lors des prochaines échéances électorales, sous la bannière harakiste.

Mohand Laenser, SG du MP, avait répondu à ces rumeurs, dans le cadre de l’émission « Mouajaha lil iknae » (Confrontation pour convaincre) de Medi 1 TV, en assurant qu’il n’a eu aucune discussion à ce sujet avec Hamid Chabat, tout en précisant « qu’il est impensable qu’un ancien patron d’un parti en rejoigne un autre; Et je ne pense pas que Chabat puisse se présenter aux élections au nom du Mouvement populaire! ».

Quant à Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal, il a souligné à propos de ces rumeurs et contre rumeurs: « L’istiqlal est un parti d’institutions, Les Istiqlaliennes et les Istiqlaliens sont attachés à ces institutions et non à des personnes ». Cet éclaircissent a été fait également dans le cadre de la même émission » Mouwajaha lil iknae » de la chaîne Medi TV, diffusée jeudi 29 juillet.

Le SG du parti de la Balance a aussi tenu à fermement affirmer: « Je suis loin de concevoir que l’ancien SG puisse changer de parti. Ceci, car un Istiqlalien demeure Istiqlalien! ».

LArbi Alaoui