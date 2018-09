New York: Bourita avec Sergey Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a eu des entretiens bilatéraux, jeudi au siège de l’ONU à New York, avec son homologue russe Sergey Lavrov, en marge de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

