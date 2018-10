Ce que Nasser Bourita et son homologue du Soudan du Sud se sont dit

Une autre délégation marocaine est également attendue au Soudan du Sud pour examiner les moyens de coopération dans le domaine de l’agriculture, de la santé et de l’aide humanitaire, a-t-il poursuivi, tout en se félicitant de la volonté du Maroc d’accompagner les efforts du Soudan du Sud en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité du pays.

Bourita a, en outre, indiqué avoir signé avec son homologue du Soudan du Sud une déclaration conjointe dans laquelle les deux pays réitèrent leur ferme détermination à renforcer la coopération dans les différents domaines pour donner un contenu concret aux accords et conventions signés à Juba devant le roi Mohammed VI et le président du Soudan du Sud.

La visite effectuée par le roi Mohammed VI en 2017 à Juba a ouvert de nouvelles perspectives et opportunités de coopération entre le Maroc et le Soudan du Sud, à la faveur des multiples accords signés à cette occasion, a affirmé, ce vendredi 19 octobre à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.