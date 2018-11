Nasser Bourita confirme la visite de Macron au Maroc

“Cette rencontre entre les deux ministres des Affaires Etrangères s’inscrit dans la dynamique continue de consolidation et de renforcement des relations bilatérales, portée par les deux Chefs d’État, le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron, animés d’une volonté commune de hisser davantage le partenariat multidimensionnel maroco-français”, nous indique une source proche du dossier.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita était en France cette semaine. Il a été reçu, à La Celle saint Cloud (banlieue ouest de Paris), par le ministre français de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean Yves Le Drian.