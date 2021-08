Nabila Mounib s’insurge contre les « acheteurs de votes » (VIDEO)

La secrétaire générale du Parti socialiste uni, Nabila Mounib, a déclaré que son parti a, à maintes reprises, appelé l’état à une réforme politique, s’insurgeant par ailleurs contre les « acheteurs de votes »

« Une rupture est nécessaire avec ceux qui se portent candidats, distribuent l’argent, mènent des campagnes prématurées et considèrent ainsi les Marocains comme une marchandise qu’ils peuvent acheter au prix le plus bas. Nous devons impérativement lutter contre la corruption », a-t-elle déclaré en conférence de presse jeudi.

La dirigeante de gauche a expliqué que le programme électoral de son parti vise à « consolider la démocratie et à mettre en place une gestion efficace et transparente… Afin de construire une société dans laquelle les disparités sont réduites, et où règnent la dignité et la pleine citoyenneté ».

M.F.