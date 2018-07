Nabila Mounib a commenté le discours royal

Concernant les partis politiques au Maroc, Mounib a mis en avant la nécessité d’avoir des partis politiques “autonomes et crédibles”, pour pouvoir organiser des élections libres, transparentes et mettre en place un état de droit.

Les orientations contenues dans le discours royal ont pour objectif, selon Mounib, de pallier à la crise de la situation sociale, et qui pourrait avoir des retombées sur la situation du pays et menacer sa stabilité.

Plusieurs problèmes structuraux du Maroc, notamment la question sociale, ont été pointés du doigt dans le discours du Souverain qui a notamment relevé les problèmes dans les secteurs de l’éducation et de la santé, a précisé dans une déclaration à la MAP Mounib, déplorant “les déficiences” qu’ont connues certaines orientations entreprises au Maroc, notamment celles relatives à l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le Régime d’assistance médicale (RAMED).