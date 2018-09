Nabil Benabdallah: Les copains d’abord !

En faisant montre de retenue et en cherchant plutôt à calmer le jeu quant au différend qui l’opposait au Parti de la lampe, Nabil Benabdallah, Secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), a mis de l’eau dans son vin, en attendant que le chef du PJD et Chef de gouvernement, Saâdeddine El Othmani, lui apporte de l’eau dans son moulin.

La discorde, on le rappelle avait trouvé son origine dans l’éjection ou le limogeage proprement dit, de Charafat Afailal, du fauteuil du Secrétariat d’Etat chargé de l’eau. Si à l’issue de la session extraordinaire du Conseil National du PJD qui s’est déroulée samedi dernier à Bouznika, rien d’officiel n’a filtré quant à cela, état a été fait cependant, que des apartés discrets avec le principal responsable des ‘’lampistes’’, conciliant pour la circonstance et se disant rattaché aux valeurs de l’alliance stratégique et surtout respectueux des engagements pris, auraient semble-t-il porté leur fruit, réussissant ainsi, à atténuer ses ardeurs en visant aussi à adoucir celles des membres influents du PPS. Selon un quotidien arabophone de la place, Benabdallah & Co auraient même été et avec véhémence, exhortés à demeurer au sein du gouvernement actuel.

Nabil Benabdallah, virant à 180 degrés de sa position première et sans pour autant s’engager, aura toutefois réservé, la décision finale de continuer ou non l’aventure d’une participation du PPS aux destinées du Royaume sous l’ère El Othmani, aux bons soins des membres de son bureau politique, afin de répondre à son allié, positivement ou non. Ce sera lors de la réunion du Comité Central du PPS qui aura lieu le 22 septembre 2018 et qui a pour caractéristique d’être tout aussi extraordinaire que celle des assises du PJD, un week-end auparavant à Bouznika.

Mohamed Jaouad Kanabi