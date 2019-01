Mustapha Ramid vole au secours du fils El Malki

Les nominations à de hautes fonctions lors du Conseil de gouvernement présidé par le Chef de l’exécutif, Saâd Dine El Otmani, n’ont, semble-t-il, pas fait que des heureux. Tareq El Malki, fils du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a été nommé au poste de directeur de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) de Rabat et ce conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Les trois autres nominations ont concerné Mouhcine Boukhani au poste de directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, Badria Benjelloun, au poste de directrice de l’Urbanisme, et Abdelkarim Boujradi, au poste de Secrétaire général de la Délégation interministérielle aux Droits de l’Homme.

Sur les réseaux sociaux, cela a suscité un petit mouvement de grogne. Du coup, le ministre d’État chargé des Droits de l’Homme, Mustapha Ramid, sur la défensive, a eu vite fait de réagir en mettant en avant la légitimé de ces nominations dont les choix ont été conformes selon lui, à la légalité de la Constitution.

C’est qu’avec la nomination Abdelkarim Boujradi le département de Mustapha Ramid, était ciblé. Aussi, pour sa part et dans un communiqué émis par son ministère, on a tenté de justifier ce fait. Si ce profil fut choisi parmi sept autres candidats, c’est qu’au préalable une commission, composée d’éminences tels Abdelillah Lahkim Bennani, Mohamed El Kasri, Zhor El Hor, Boubker Largou, l’a proposée. Clair et net pour ne plus faire jaser.

M.J.K.