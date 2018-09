Mustapha Ramid a remercié le roi Mohammed VI

Le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, a adressé une lettre de remerciement au roi Mohammed VI, suite à l’attention particulière que le souverain a accordé à sa mère, décédée samedi, septembre 2018.

“J’exprime mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi pour l’attention particulière qu’il a accordée à ma défunte mère tout au long de sa maladie, ainsi que pour ses condoléances et son soutien après sa mort, que Dieu l’assiste et lui procure longue vie”, a écrit Ramid sur son compte Facebook.

Le ministre des Droits de l’Homme a tenu à remercier également tous ceux qui ont pris la peine de faire le déplacement pour assister aux funérailles, notamment “les membres du gouvernement, parlementaires, responsables judiciaires, juges et représentants des professions judiciaires, fonctionnaires, syndicalistes et avocats, représentants des partis politiques, société civile, représentants des médias et de tous les citoyens et citoyens “, a-t-il ajouté.

“Je tiens à remercier mon cher frère Abdelilah Benkirane pour son soutien et ses condoléances à moi et aux membres de ma famille par sa présence et les mots forts qu’il a eu pour la défunte”, conclut Ramid.

Hassan Manyani