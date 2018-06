Mondial 2026: Le message de Mohammed VI à Bouteflika (VIDEO)

“A quelque chose, malheur est bon!”. En effet, si les manigances saoudiennes et de leurs complices, certains pays dits “frères”, nous ont mortifiés et grandement déçus, d’autres manifestations de soutien et de solidarité ont été un véritable baume au coeur pour le Royaume. Ceci, grâce au vote en faveur de Morocco 2026 de pays africains en général et de pays maghrébins en particulier.

Sans aucunement dénier l’effet salvateur de tous ces soutiens, il y en a un qui retient davantage l’attention et l’intérêt du Maroc, de son roi et de son peuple. C’est celui du voisin de l’est qui promet des lendemains plus sereins pour nos deux pays frères, qu’elle que soient les divergences actuelles et qui n’ont que trop duré au grand dam de nos deux nations que des liens séculaires unissent.

Quoi de plus éloquent que le message de vifs remerciements que le roi Mohammed VI a envoyé, à l’occasion du vote favorable de l’Algérie, le 13 juin à Moscou, au président Abdelaziz Bouteflika. Et c’est l’ambassadeur du Royaume à Alger, Lahcen Abdelkhalek, qui se fait l’écho de ce message royal plein d’espoir, via la chaîne algérienne El Bilad TV.

Le roi Mohammed VI y exprime ses chaleureux remerciements aux instances algériennes et, à leur tête le président Bouteflika sur lequel le Souverain ne tarit pas d’éloges. Il y rappelle également les relations bilatérales d’amitié, de fraternité et d’estime qui unissent nos deux peuples et y réaffirme la volonté de Maroc d’entretenir des relations plus étroites et plus fructueuses entre les deux pays maghrébins voisins.

Gageons que ce message du roi au président algérien est de bon augure pour une meilleure appréhension de nouvelles relations plus sereines entre le Maroc et l’Algérie et qu’une nouvelle page blanche ne tardera pas à être l’objectif commun. Et ce, pour le bien commun tant désiré par nos deux peuples et pour l’avénement d’un Maghreb uni, fort et soudé autour d’intérêts qui serviront la région.

Larbi Alaoui

