Mohand Laenser a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohand Laenser, à l’occasion de sa réélection secrétaire général du Mouvement populaire (MP) lors du 13ème congrès du parti.

Dans ce message, le Souverain exprime à Laenser ses félicitations et ses voeux de plein succès dans l’accomplissement de ses missions à la tête du parti, soulignant que la confiance renouvelée en sa personne par les militantes et les militants du parti témoigne de l’estime dont il jouit au sein de cette formation eu égard à son parcours politique et militant et son engagement à défendre les principes du parti et ses efforts continus à renforcer sa position sur l’échiquier politique national pour qu’il contribue, à l’instar des partis sérieux, à assumer ses missions constitutionnelles en matière d’encadrement efficace des citoyens et de consécration de la crédibilité de l’action politique noble qui place l’intérêt général devant toute autre considération.

Le roi se dit convaincu que le secrétaire général du parti Mouvement populaire ne ménagera aucun effort pour poursuivre ce parcours à la faveur de son expérience, son abnégation, son patriotisme et son attachement aux constantes et valeurs sacrées de la Nation.