Mohammed VI invite le président chinois au Maroc

Le Maroc a été représenté aux travaux du forum de coopération sino-africaine par une importante délégation conduite par le chef du gouvernement et composée notamment du ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, et du secrétaire d’Etat chargé de l’investissement, Othman Firdaous, en plus d’une délégation d’hommes d’affaires.

Lors de cette audience, tenue en marge des travaux du forum de coopération Chine-Afrique, organisé les 3 et 4 septembre à Pékin, le président chinois a réitéré l’engagement de son pays à soutenir la question de l’intégrité territoriale du Maroc et à préserver ses relations distinguées avec le Royaume, tout en insistant sur la nécessité de multiplier d’efforts en vue de promouvoir davantage ces relations, a précisé le Chef du gouvernement.