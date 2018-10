Mohammed VI insiste sur l’importance du bon voisinage avec l’Espagne

Ce vendredi, le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne et à la reine Letizia à l’occasion de la fête nationale de leur pays. Il a également écrit au président du gouvernement espagnol.

Dans ce message, Mohammed VI exprime aux souverains espagnols, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de santé et de bonheur, et au peuple espagnol ami davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain saisit cette occasion pour mettre en exergue les relations distinguées unissant les Royaumes du Maroc et d’Espagne et qui sont fondées sur “l’entente cordiale, l’estime mutuelle et le bon voisinage”.

Le roi réitère, dans ce message, sa volonté à continuer à œuvrer de concert avec le roi Felipe VI d’Espagne pour renforcer les ponts de communication entre les deux peuples et la coopération bilatérale pour la “hisser au niveau des liens de fraternité unissant les deux chefs d’Etat et les deux Familles royales, et ce au service des deux peuples amis”.

Notons que plusieurs reports, cinq au total, ont remis aux calendes grecques une éventuelle visite de Felipe VI au Maroc, pour différentes raisons à chaque fois. Le message royal va–t-il encourager Felipe VI à annoncer une visite dans le Royaume?

Mohammed VI a également adressé un message au président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’occasion de la fête nationale.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer à Sanchez l’importance qu’accorde le Royaume du Maroc à la consolidation des relations de coopération et de “bon voisinage” avec le Royaume d’Espagne ami à travers le renforcement des consultations et la coordination entre les deux pays sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Dans ce sens, le roi a mis l’accent sur l’importance de saisir les énormes opportunités offertes par la coopération bilatérale dans tous les domaines, au bénéfice des deux peuples amis, et en vue de contribuer aux efforts déployés pour relever les défis du développement et de la sécurité auxquels fait face la région.

S.L.