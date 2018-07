Mohammed VI félicite le président du Cap-Vert

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Cap-Vert, Jorge Carlos de Almeida Fonseca à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le roi adresse ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président du Cap-Vert et souhaite davantage de progrès et de prospérité au peuple capverdien frère.

Tout en se réjouissant de la solidité des liens d’amitié et de considération qui unissent les deux pays, le Souverain réaffirme sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président Fonseca, au raffermissement des relations de coopération maroco-capverdiennes et à la promotion d’un partenariat régional exemplaire, répondant aux attentes des deux peuples frères qui aspirent à davantage de rapprochement et de prospérité partagée.