Mohammed VI écrit à Ouattara

Le Souverain se réjouit de l’excellence des relations d’amitié fraternelle et de coopération fructueuse qui unissent les deux pays, tout en renouvelant au chef de l’Etat ivoirien sa ferme détermination à poursuivre, de concert avec lui, l’œuvre de renforcement du partenariat stratégique maroco-ivoirien, pour le plus grand bien des deux peuples frères.

Dans ce message, le roi exprime à Ouattara ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, tout en souhaitant au peuple ivoirien frère davantage de progrès et de prospérité.