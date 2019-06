Mohammed VI décerne un Wissam à l’ex-ambassadeur du Gabon

L’ancien ambassadeur du Gabon au Maroc et actuel chef de la diplomatie gabonaise, Abdu Razzaq Guy Kambogo, s’est vu remettre, mardi à Libreville, le Grand Cordon du Wissam Alaouite qui lui a été décerné par le roi Mohammed VI au terme de sa mission diplomatique dans le Royaume.

Le Wissam royal a été remis à Guy Kambogo par l’ambassadeur du Maroc à Libreville, Abdellah Sbihi, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des membres du gouvernement gabonais, du corps diplomatique et de plusieurs hautes personnalités gabonaises, dont le président de l’assemblée nationale, la présidente de la cour constitutionnelle et le secrétaire général de la présidence de la République.

A cette occasion, Sbihi a souligné que cette décoration est une reconnaissance de l’action distinguée et de l’engagement tout azimut dont a fait montre Guy Kambogo et qui ont contribué à renforcer les relations bilatérales et les liens d’amitié solide entre le Maroc et le Gabon.

A travers cette distinction, “SM le Roi Mohammed VI a bien voulu honorer M. Guy Kambogo qui s’est activement engagé dans les activités visant à renforcer les relations d’amitié étroites entre le Maroc et le Gabon dans tous les domaines de coopération”, s’est félicité le diplomate marocain.

Et de relever que ce Wissam royal reflète également l’estime profonde et le grand respect de SM le Roi et du Royaume du Maroc pour la République gabonaise.

Pour sa part, Guy Kambogo s’est dit ému et honoré par cette distinction royale, notant qu’à travers lui c’est le pays tout entier qui est honoré.

Il a saisi cette occasion pour rappeler l’excellence des relations entre les deux pays et les deux dirigeants, SM le Roi Mohammed VI et le président gabonais son Excellence Ali Bongo Ondimba, relevant que “cette distinction est l’émanation d’une appréciation très rigoureuse du travail accompli sous les très hautes instructions du président gabonais”.

L’actuel ministre gabonais des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration régionale, de la Francophonie et des Gabonais de l’étranger, Abdu Razzaq Guy Kambogo a occupé le poste d’ambassadeur du Gabon au Maroc de mars 2013 au janvier 2019.

