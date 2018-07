Mohammed VI a reçu un message de la Chambre des représentants

Le cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé au roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l’occasion de la clôture de la deuxième session de la deuxième année législative.

Dans ce message, El Malki exprime, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses meilleurs sentiments de fidélité et de gratitude au roi Mohammed VI.

Cette session a été marquée par une production qualitative en matière de législation, de contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques et de la diplomatie parlementaire, indique le message, soulignant que les membres et les instances de la Chambre des représentants ont été inspirés dans ce travail par les Hautes orientations du Souverain et Son souci de renforcer les institutions, de raffermir la pratique démocratique, de consacrer la politique de proximité avec les citoyens et de satisfaire les besoins et les attentes de la société.

Dans ce cadre, ajoute le message, la Chambre des représentants a adopté plusieurs textes visant la modernisation de l’économie nationale, les servies, le système monétaire ainsi que des secteurs prometteurs et ouverts sur l’avenir, grâce à la collaboration entre les pouvoirs législatif et exécutif et à l’esprit de consensus et de complémentarité entre les différents pouvoirs.

S’agissant du contrôle de l’action du gouvernement, les parlementaires ont diversifié ce contrôle et saisi les opportunités offertes par la nouvelle Constitution, ajoute le message, précisant qu’outre les questions orales et écrites portant sur les politiques publiques et sectorielles, les commissions parlementaires permanentes ont mené, ou sont sur le point de le faire, plusieurs missions d’information sur plusieurs sujets d’actualité et suscitant l’intérêt de l’opinion publique, alors que les différentes commissions ont tenu plusieurs réunions de contrôle au cours desquelles elles ont suivi les exposés des responsables du gouvernement et des établissements publics sur les politiques, les programmes et les interventions des pouvoirs publics.

Cette session a été également marquée par la présentation et l’examen du rapport et des recommandations du groupe de travail thématique sur la contribution du 2ème programme national des routes rurales au désenclavement du monde rural et montagneux, ainsi que par le lancement de la 4ème évaluation sur l’enseignement préscolaire, selon la même source.

Le président de la Chambre des représentants indique que les parlementaires ont intensifié durant cette session les contacts avec plusieurs parlements nationaux avec le souci d’institutionnaliser ces relations et de les encadrer par des accords et mémorandums d’entente, de même qu’ils ont poursuivi leur participation aux différents forums et aux réunions parlementaires multilatérales, inspirés en cela des orientations et des politiques tracées par le roi dans le cadre des relations du Maroc avec les membres de la communauté internationale, précisant que la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et la promotion des réformes conduites par le Souverain arrivent en tête des causes qui mobilisent la diplomatie parlementaire.

La Chambre de représentants, poursuit le message, a, en outre, veillé à la mise en œuvre de la diplomatie participative et citoyenne et au suivi de l’application des lois et de l’évaluation de leur impact sur la société, en s’imprégnant de l’esprit réformiste de la Constitution et de la politique du roi visant à garantir les droits des individus et des collectivités, à assurer la participation des citoyens au processus de développement, à renforcer l’édifice institutionnel et à réaliser le développement et le progrès du Royaume.

En conclusion, le message implore le Très Haut de préserver le roi et de combler le Souverain en les personnes du Prince Héritier Moulay El Hassan et de la Princesse Lalla Khadija, du Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.