Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec Muhammadu Buhari

Le roi Mohammed VI, a eu ce jeudi un entretien téléphonique avec le président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays.

A cette occasion, le Souverain a réitéré ses félicitations à Buhari après sa réélection à un nouveau mandat à la tête de ce pays frère.

L’entretien a été l’occasion de rappeler la volonté de renforcement du partenariat bilatéral autour des projets stratégiques conduits sous l’impulsion des deux chefs d’Etat.

Rappelons que le roi Mohammed VI a adressé un message de vœux mercredi à Muhammadu Buhari, à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria.

Dans ce message, le Souverain exprime au président du Nigeria ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de davantage de succès dans ses hautes fonctions pour conduire le peuple nigérian frère vers davantage de progrès et de prospérité.

“Votre élection pour un nouveau mandat illustre le niveau de confiance dont vous jouissez auprès du peuple nigérian frère, vu vos hautes qualités humaines, votre sagesse et expérience politique et le sens d’engagement et de dévouement dont vous avez fait preuve au service de ses intérêts supérieurs, ainsi que votre attachement à réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité, dans la stabilité et la sécurité”, souligne le roi.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer sa satisfaction des liens de fraternité africaine et d’estime mutuelle unissant les deux Chefs d’Etat et les deux peuples, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président Buhari, pour renforcer les relations de coopération fructueuse entre le Maroc et le Nigeria et leur donner un nouvel élan dans tous les domaines, de manière à en faire un modèle à suivre au niveau du continent africain.

S.L. (avec MAP)