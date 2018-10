Mohammed VI a envoyé une lettre à Angela Merkel

Le roi Mohammed VI a adressé un message à la Chancelière allemande Angela Merkel, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de quiétude à Merkel et “davantage de progrès et de prospérité au peuple allemand ami”.

Le roi saisit cette occasion pour exprimer sa satisfaction des relations d’amitié et d’estime mutuelle liant le Maroc et l’Allemagne, ainsi que de la coordination et la concertation continues entre les deux pays aussi bien au niveau bilatéral que dans les foras régionaux et internationaux.

Le Souverain réaffirme également sa volonté de continuer à œuvrer de concert avec Merkel en vue de hisser la coopération maroco-allemande au niveau d’un partenariat stratégique bénéfique aux deux peuples amis, au service de la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l’espace euro-méditerranéen et de la concrétisation des aspirations des deux peuples à un développement partagé, intégré et durable.