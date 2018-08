Mohammed VI a envoyé un message au président congolais

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au président congolais ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur et au peuple congolais frère davantage de progrès et de prospérité sous la conduite éclairée du président Denis Sassou Nguesso.

“Il me plaît également de louer la solidité des liens historiques de fraternité et de solidarité agissante qui unissent nos deux peuples”, écrit le roi, réitérant, dans cet esprit, l’expression de sa ferme détermination à poursuivre l’action commune avec le président congolais en vue de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, dans le cadre d’un partenariat fort et agissant, pour le plus grand bien des deux peuples frères et au service de l’unité, de la stabilité et du développement du continent africain.