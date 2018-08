Mohammed VI a envoyé un message au président Ali Bongo

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président Ali Bongo et de davantage de progrès et de prospérité au peuple gabonais frère sous la sage conduite de son président.

Le roi saisit cette occasion pour se féliciter des “solides liens d’amitié fraternelle” et de solidarité agissante entre les peuples marocain et gabonais, ainsi que des relations de coopération entre le Maroc et le Gabon qui ne cessent de se raffermir et de s’approfondir, réitérant sa ferme détermination à continuer à œuvrer, de concert avec le président gabonais, pour consolider le partenariat stratégique maroco-gabonais et “aller de l’avant dans la mise en œuvre des projets initiés par les deux pays, pour contribuer au développement durable de notre continent, au renforcement de sa stabilité et la réalisation de sa prospérité”.